جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة “مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري” ، و”بإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية” من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية.

جاء ذلك في تصريح لوزير الشؤون الخارجية اليوناني، جيورجوس غيرابيتريتيس، عقب لقائه مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة إلى أثينا.

وأشار غيرابيتريتيس إلى أنه، انسجاما مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، فإن اليونان “تدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إجراء مفاوضات، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف”.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الدبلوماسية اليونانية على أن بلاده، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2026، “ترحب باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797”.