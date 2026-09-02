بدأت موريتانيا تطبيق سقف مؤقت لأسعار اللحوم الحمراء في نواكشوط، مع استعداد الحكومة لتحديد سقوف مماثلة في مختلف الولايات، في مسعى لاحتواء ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

وقال الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية أحمد ولد علال، في مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم الأربعاء مع الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة يحيى بوب الطالب، إن اتفاقا وقعته الوزارة مع اتحادية الجزارين في نواكشوط ينص على تحديد سعر كيلوغرام لحم الإبل والأبقار عند 3000 أوقية قديمة، ولحم الأغنام عند 3700 أوقية، فيما حدد سعر كيلوغرام «الفلكة» عند 3700 أوقية.

ويستمر الاتفاق، الذي وصفته الوزارة بالمؤقت، لمدة شهر من تاريخ توقيعه، على أن تطبق الأسعار بصورة موحدة في جميع نقاط بيع اللحوم بالعاصمة.

وتتولى فرق حماية المستهلك، بالتنسيق مع السلطات الإدارية ومندوبي وزارة التنمية الحيوانية، مراقبة الالتزام بالأسعار والتصدي لأي زيادات غير مبررة أو مضاربات.

وقال ولد علال إن الحكومة تعمل على توحيد أسعار اللحوم في مقاطعات نواكشوط التسع، ووضع سقوف سعرية على المستوى الوطني مع مراعاة الفوارق والخصوصيات بين الولايات ومناطقها.

وكلف الوزير الأول المختار ولد أجاي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بتشكيل لجان جهوية تضم السلطات الإدارية والبلدية، ومفتشي المصالح البيطرية، وممثلين عن اتحاديتي المنمين والجزارين، لتحديد سقوف مؤقتة للأسعار في كل ولاية.

وجاءت الإجراءات عقب اجتماع ترأسه ولد أجاي اليوم لبحث الارتفاع الأخير في أسعار اللحوم، بمشاركة أعضاء في الحكومة ومسؤولين إداريين وممثلين عن المهنيين.

وفي إطار البحث عن آلية أكثر استدامة، كلف الوزير الأول وزير التنمية الحيوانية برئاسة لجنة تضم ممثلين عن أرباب العمل واتحاديتي المنمين والجزارين والولاة والعمد والقطاعات الحكومية المعنية والتشغيل، لدراسة مشكلات سلسلة إنتاج اللحوم وتوزيعها وتسويقها.