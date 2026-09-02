ناقشت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية التحضيرات الجارية لاستغلال مشروع «الركبة» الزراعي في ولاية لبراكنة، بالتزامن مع متابعة المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لخلق 10 آلاف فرصة عمل في القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة والسيادة الغذائية أحمدو ولد محمدو ولد امحييميد، خُصص لمتابعة تقدم المرحلة الأولى من البرنامج، إلى جانب التحضير لاستغلال مشروع «الركبة» الزراعي في مقاطعة دار البركة.

ويستهدف البرنامج خلق 10 آلاف فرصة عمل مباشرة في القطاع الزراعي خلال 24 شهرًا، موزعة على 56 بلدية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة وآدرار وتكانت، مع تخصيص 50% من الفرص للنساء وإعطاء الأولوية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.

وخلال الاجتماع، جرى تقييم تجارب تشغيل الشباب المنفذة في منطقتي اركيز وباخ جيك بولاية الترارزة، في إطار متابعة نتائج المرحلة الأولى من البرنامج.

أما مشروع «الركبة»، فيقع بمقاطعة دار البركة في ولاية لبراكنة، وتبلغ مساحته 1,575 هكتارًا موزعة على ثلاثة أقسام، فيما تمتد قنواته المائية على مسافة 25 كيلومترًا انطلاقًا من نهر السنغال.

وتتجاوز الكلفة الإجمالية للمشروع 6 مليارات أوقية قديمة، بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، ضمن مشروع التحول الزراعي.