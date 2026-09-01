بحث وزير الزراعة والسيادة الغذائية الموريتاني محمدو أحمدو امحيميد، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع بعثة إيطالية سبل إقامة مشروع زراعي مشترك مع إيطاليا لاستصلاح ما بين 10 آلاف و20 ألف هكتار في ولاية لبراكنه، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

وقال البيان إن المشروع المقترح سيُنفذ بالشراكة بين الشركة الوطنية للتنمية الريفية «صونادير» وشركة (B.F.I) الإيطالية، بتمويل مناصفة بين الجانب الإيطالي والتعاون الإيطالي، الذي سيتكفل بحصة موريتانيا من التمويل في إطار دعم الحكومة الموريتانية.

ويتضمن المشروع المقترح شق قناة جديدة بالقرب من مدينة بوكي، على أن يتولى الجانب الموريتاني تنفيذ هذا الجزء في مرحلة لاحقة، بحسب الوزارة.

ويستهدف المشروع، الذي لا يزال في مرحلة البحث، إدخال زراعة القمح إلى المنظومة الزراعية الموريتانية، إلى جانب تطوير إنتاج بذور الأرز والقمح وزراعة الخضروات، في إطار مساعي تنويع الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاجيته.