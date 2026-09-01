حذر حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، من ما وصفه بـ«مناخ انتهاك الحريات»، معتبرا أن اللجوء إلى القضاء لخنق حرية التعبير وردع المبلغين عن التجاوزات قد تكون له عواقب خطيرة على الحريات العامة.

جاء ذلك في ختام دورة عادية لمكتبه التنفيذي حيث ناقش المشاركون الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا السياسية والتنظيمية.

كما ندد الحزب بالحملة الداعية إلى تعديل الدستور من أجل إتاحة مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرا أنها تشكل، حسب البيان، تهديدا للاستقرار ومحاولة للتأثير سلبا على الحوار المرتقب.

وصادق المكتب التنفيذي، في ختام دورته، على قرار عقد مؤتمر للحزب بعد شهر رمضان المقبل، على أن تنظم دورة استثنائية في نهاية ديسمبر القادم للتحضير له.