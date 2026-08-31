قالت وزارة المياه إن منظومة آفطوط الساحلي حافظت على معدلاتها الطبيعية في إنتاج المياه الموجهة إلى مدينة نواكشوط، رغم الارتفاع الكبير في مستويات الطمي بمياه النهر خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت الوزارة في منشور لها إن مستوى الطمي عند مأخذ المنظومة تجاوز منذ 21 يوليو الماضي حاجز 1000 وحدة، وظل عند مستويات مرتفعة حتى نهاية شهر أغسطس، الذي يعد عادة من أكثر فترات السنة ارتفاعا في نسبة الطمي.

وأشارت إلى أن المنظومة سجلت أعلى مستوى للطمي خلال العام الجاري يوم 8 أغسطس 2026، حيث بلغ 4568 وحدة NTU، قبل أن يستقر خلال الأيام الأخيرة عند مستويات مرتفعة، وصل آخرها إلى 1780 وحدة.

ورغم هذه الظروف، واصل إنتاج المنظومة مستوياته المعتادة، متراوحا بين 147 ألفا و150 ألف متر مكعب يوميا، وهي الطاقة القصوى للإنتاج.