بدأت وزارة الصحة التحضير للمرحلة الأخيرة قبل دخول عدد من المراكز الصحية الجديدة الخدمة في العاصمة نواكشوط، وذلك ضمن المنشآت المنجزة في إطار البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط.

وفي هذا السياق، ترأس وزير الصحة، اتيام تيجان، اليوم الاثنين، اجتماعا ضم المديرين الجهويين للصحة والأطباء الرئيسيين في ولايات نواكشوط الثلاث، لبحث جاهزية هذه المراكز وما تحتاجه من تجهيزات وطواقم بشرية قبل استقبال المواطنين.

الاجتماع ركز، بشكل أساسي، على تحديد الاحتياجات الفعلية لكل مركز من الأطباء والممرضين والطواقم الصحية، إلى جانب متابعة استكمال التجهيزات ووضع آلية لتوزيع الموارد البشرية بما يضمن انطلاق الخدمات في ظروف مناسبة.

ودعا الوزير إلى تنسيق الجهود بين الإدارات المركزية والمصالح الجهوية، ومواكبة عملية تشغيل المراكز الجديدة عن قرب، حتى تكون جاهزة لتقديم خدماتها فور افتتاحها.

ويضم الجانب الصحي من البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط 28 منشأة صحية موزعة على المقاطعات التسع للعاصمة، بين بناء وتجهيز وإعادة تأهيل.