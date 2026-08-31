بحث وزير الصحة الموريتاني اتيام تيجان، اليوم الاثنين، مع المديرين الجهويين للصحة والأطباء الرئيسيين في ولايات نواكشوط الثلاث، الترتيبات اللازمة لانطلاق خدمات المراكز الصحية المنفذة ضمن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط.

وتناول الاجتماع متابعة تجهيز هذه المنشآت وتحديد احتياجاتها من الموارد البشرية، إلى جانب توفير الطواقم الطبية والتمريضية اللازمة لتشغيلها، وفق معايير واضحة وشفافة للانتقاء والتوزيع.

ووجه الوزير بالمواكبة الدقيقة لمرحلة تشغيل المراكز، وشدد على التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية المعنية، ومتابعة استكمال التجهيزات وتحديد الاحتياجات الفعلية من الطواقم الصحية لكل منشأة.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع اكتمال الأشغال في عدد من المراكز الصحية، فيما يُنتظر اكتمال بقية المنشآت خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدا لدخولها الخدمة.

وتشمل المكونة الصحية من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط بناء وتجهيز وإعادة تأهيل 28 منشأة صحية موزعة على مقاطعات العاصمة التسع، بهدف تقريب الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة من المواطنين، خصوصا في الأحياء الطرفية، وتحقيق توزيع جغرافي أكثر توازنا للخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات.