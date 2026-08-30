أعلن تحالف دول الساحل، السبت، فشل محاولة لزعزعة الاستقرار قادتها مجموعة من العسكريين في العاصمة النيجرية نيامي، بالتزامن مع إحباط الحرس الرئاسي، بدعم من عناصر «فيلق أفريقيا» الروسي، للتحرك الذي استهدف قاعدة جوية ومواقع حساسة في العاصمة، بحسب معلومات من مصادر مطلعة على التطورات.

وقال التحالف، التي تضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في بيان إن مجموعة من الجنود شاركت في «محاولة لزعزعة الاستقرار» استهدفت القاعدة الجوية 101 ومواقع حساسة أخرى في نيامي، مضيفا أن القوات الموالية للمؤسسات تمكنت من «احتواء وإفشال» المحاولة.

ويأتي بيان تحالف الساحل بالتزامن مع استعادة الحرس الرئاسي السيطرة على قاعدة 101، بعد مواجهة مع المتمردين، بدعم من «فيلق أفريقيا» الروسي، وفقا لمعلومات من مصادر مطلعة، في وقت لم تقدم فيه السلطات النيجرية تفاصيل رسمية عن طبيعة الدعم الروسي.

وقال السفير الروسي في نيامي فيكتور فوروبييف، في وقت سابق، إن قيادة القاعدة 101 طلبت مساعدة «فيلق أفريقيا» لقمع التمرد، مضيفا أن قوات روسية شاركت في دعم القوات الموالية للسلطات.

وكانت وزارة الدفاع النيجرية قد أعلنت قبل ذلك أن إطلاق نار استهدف مواقع حساسة في العاصمة، وأن قوات الدفاع والأمن تمكنت من استعادة السيطرة عليها تدريجيا. ووصفت الوزارة التحرك في البداية بأنه «تحرك» لمجموعة من العسكريين.

وقالت قناة الساحل الرسمية إن الأحداث بدأت نحو الساعة 00:20 بالتوقيت المحلي، عندما تحركت مجموعة من العسكريين قالت إنهم «في حالة مخالفة للنظام العسكري»، ونفذت هجمات في عدة مناطق من العاصمة.

وأضافت القناة أن عسكريين تحصنوا داخل قاعدة 101، واحتجزوا عددا من زملائهم، قبل تدخل قوات الدفاع والأمن لمحاصرة التحرك واستعادة المواقع المستهدفة.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الوطني لاحقا جنودا يستسلمون وأشخاصا بين قتيل وجريح، بينما أعلن التلفزيون أن الوضع أصبح تحت السيطرة وأن التمرد أُخمد. ولم تعلن السلطات حصيلة رسمية للقتلى والجرحى أو عدد العسكريين الذين شاركوا في التحرك.

وعادت الحركة إلى حد كبير في العاصمة، السبت، مع استئناف حركة المرور والأنشطة التجارية، بينما أبقت قوات الدفاع والأمن على انتشارها قرب المطار والقصر الرئاسي ومواقع استراتيجية أخرى.

وتعد هذه المواجهة أول تحد مسلح يأتي من داخل المؤسسة العسكرية منذ انقلاب يوليو 2023 الذي أوصل الجنرال عبد الرحمن تياني إلى السلطة، في وقت تواجه فيه النيجر هجمات متواصلة من جماعات جهادية في مناطق عدة من البلاد.