قال السفير الروسي لدى النيجر فيكتور فوروبييف، اليوم السبت، إن السلطات النيجرية طلبت مساعدة قوات «فيلق أفريقيا» الروسية لاحتواء تمرد عسكري في العاصمة نيامي، في وقت لا تزال فيه القاعدة الجوية التابعة لمطار العاصمة محور الأحداث.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن فوروبييف قوله إن الطلب صدر عن قيادة القاعدة الجوية في المطار، مضيفا أن جميع الرحلات الجوية في المطار أُلغيت حاليا.

وقال السفير إن المتمردين طُلب منهم إلقاء أسلحتهم، دون أن يقدم تفاصيل عن طبيعة التدخل الروسي أو عدد القوات التي قد تشارك فيه.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إطلاق نار وانفجارات في مناطق عدة من نيامي، خصوصا محيط القاعدة الجوية 101 والمطار الدولي والقصر الرئاسي.

وكانت وزارة الدفاع النيجرية قد أعلنت في وقت سابق أن قوات الدفاع والأمن تمكنت من احتواء ما وصفته بـ”تحرك” واستعادة السيطرة تدريجيا على مواقع حساسة، ودعت السكان إلى مواصلة أنشطتهم بصورة طبيعية.

لكن مصدرا رفيعا قال إن المواجهة لم تنته وإن المتمردين ما زالوا يسيطرون على القاعدة الجوية 101، مضيفا أن القتال يدور بين وحدات من الجيش والحرس الرئاسي الموالي لرئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني.

وتضم القاعدة الجوية 101، الواقعة داخل مجمع مطار ديوري حماني الدولي، منشآت مرتبطة بالقوات الروسية المعروفة باسم «فيلق أفريقيا»، إلى جانب منشآت عسكرية تابعة للنيجر.

وكانت روسيا قد نشرت عناصر من «فيلق أفريقيا» في القاعدة بعد انسحاب القوات الأمريكية منها في يوليو 2024، في إطار تحول النيجر نحو شراكات أمنية جديدة عقب انقلاب يوليو 2023.