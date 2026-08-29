انقطع بث التلفزيون الوطني في النيجر صباح السبت بعد إطلاق نار وانفجارات هزت العاصمة نيامي خلال الليل، بينما انتشر عسكريون حول القصر الرئاسي ومقر التلفزيون وأغلقوا الطرق المؤدية إليهما، بحسب سكان.

وقالت مصادر محلية إن بث التلفزيون توقف، وظهرت شاشة سوداء على القناة عبر الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش).

وسمع سكان نيامي إطلاق نار وانفجارات منذ نحو الساعة الواحدة صباحا، خصوصا في محيط القاعدة الجوية 101 المحاذية لمطار ديوري حماني الدولي، قبل أن تستمر أصوات إطلاق النار بشكل متقطع حتى ساعات الصباح.

وقال سكان إن عسكريين أغلقوا الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والتلفزيون الوطني وأجبروا السيارات على العودة، فيما خلت المنطقة المحيطة بالسوق الكبير، الذي عادة ما يشهد حركة كثيفة، من المارة.

ولم تعلن السلطات الجهة المسؤولة عن إطلاق النار أو تقدم تفاصيل عن سقوط ضحايا أو أضرار.

ودعا المجلس الوطني لحماية الوطن، الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 2023، السكان إلى التزام الهدوء وعدم تداول معلومات غير مؤكدة، وقال إن قوات الدفاع والأمن “معبأة للدفاع عن الوطن”.

وتأتي التطورات بعد تعرض مطار نيامي والقاعدة العسكرية المجاورة له لهجومين هذا العام. وهاجم تنظيم الدولة الإسلامية الموقع في يناير، بينما شنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، هجوما آخر في يونيو.

وتضم القاعدة الجوية 101، الواقعة داخل مجمع المطار، مقرات للقوات الروسية المعروفة باسم “فيلق أفريقيا”، إضافة إلى مقر قيادة القوة الموحدة لتحالف دول الساحل الذي يضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو