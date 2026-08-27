أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، عودة محطتي التحويل الكهربائيتين الشرقية والشمالية في توجنين وتفرغ زينة إلى وضعيتهما الطبيعية.

وقال، المدير العام للشركة خرمباله لحبيب إن الأعمال الإصلاحية التي أُجريت مكنت من إعادة تشغيل المحطتين بنسبة 100 في المائة.

وأضاف في تصريح نقلته عنه الوكالة الموريتانية للأنباء (سمية)، إن المحطة الشرقية، اكتملت فيها الأعمال الإصلاحية الهادفة إلى إعادة تشغيلها بنسبة 100 في المائة. والمحولان يعملان بشكل جيد حتى الآن، وجميع الأحياء المرتبطة بهذه المحطة تم تزويدها بالكهرباء، وهي مناطق توجنين ودار النعيم والترحيل وملح.

وأشار إلى أن التحدي الآن هو ضمان استمرار تشغيل هذه المعدات في مثل هذه الظروف، وهو تحدٍ سنرفعه خلال الأيام والأسابيع المقبلة، حسب تعبيره.

وتمت إعادة هذه المحطة إلى حالتها الطبيعية من خلال إعادة تشغيل خلايا 15 كيلوفولت، بعد إصلاحها وتشغيلها، والاستعانة بمعدات احتياطية كانت متوفرة لدي الشركة، إضافة إلى استجلاب معدات أخرى من الخارج.