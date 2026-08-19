قال صاحب وكالة تحويل أموال لـ”صحراء ميديا” إن السيارة التي احترقت أمس في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، كانت تحمل مبلغاً مالياً يقدر بنحو 34 مليون أوقية قديمة، موزعاً بين عدد من وكالات تحويل الأموال.

وقال مراسل «صحراء ميديا»، الذي عاين موقع الحادث، إن السيارة تعرضت للحادث في حدود الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعدما اصطدمت بحائط أثناء سيرها بسرعة فائقة، قبل أن تشتعل فيها النيران.

ورجح شهود تحدثوا للمراسل أن تكون قنينة غاز كانت موجودة في مؤخرة السيارة وراء اندلاع الحريق.

والتقى فريق «صحراء ميديا» في موقع الحادث والد السائق، الذي كان يقود السيارة رفقة أحد زملائه، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال.

وقال والد السائق إن نجله يمارس هذه المهنة منذ سنتين رفقة زميله، ولم “تسجل عليه خلال هذه الفترة أي شبهات من هذا القبيل”، مؤكداً أن السيارة يملكها نجله وصديقه بعد أن اشترياها معاً.

وأوضح المراسل أن السائق وزميله موجودان حالياً في مركز الشرطة، لبدء إجراءات التحقيق اللازمة في الحادث.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه مطالب عدد من الناشطين بضرورة تعزيز إجراءات السلامة والحماية الخاصة بوكالات تحويل ونقل الأموال.