أنقذت قوات خفر السواحل الموريتانية فجر الأربعاء 315 شخصا كانوا على متن قارب خشبي قادم من غامبيا، وذلك قبالة مدينة نواذيبو، وفق إيجاز صحفي.

وقالت قوات خفر السواحل إن القارب كان يقل مرشحين للهجرة غير النظامية من السنغال وغامبيا ومالي، بينهم نساء وأطفال، في ظروف إنسانية صعبة.

وتضم المجموعة 191 شخصا من السنغال، بينهم ثلاث نساء و29 طفلا، و123 شخصا من غامبيا، بينهم 40 امرأة و11 طفلا، إضافة إلى شخص واحد من مالي.

وأضافت أن عملية الإنقاذ جرت عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة نواذيبو، في إطار مهامها المتعلقة بالرقابة والإنقاذ وحماية المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية.

وأوضحت أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن القارب تم إنقاذهم والتكفل بهم وفقا للإجراءات القانونية والإنسانية المعمول بها.