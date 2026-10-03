تحالف التناوب الديمقراطي يندد بقرار المجلس الدستوري ويعلن تضامنه مع النائبتين

ندد تحالف التناوب الديمقراطي السبت بما سماه انحرافات سلطوية تهدف إلى تقليص حرية التعبير، جاء ذلك في بيان أصدره الحلف تعليقا على قرار المجلس الدستوري القاضي بإسقاط العضوية البرلمانية عن النائبتين مريم الشيخ وكامو عاشور.

وعبر التحالف عن “تضامنه الفعال مع النائبتين مثمنا التضحيات التي قدمتاها من اجل الحفاظ على مصالح الشعب” وفق ما ورد في البيان.

ووجه التحالف “نداء حارا إلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة القوى الحية للأمة من أجل التنديد بهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان والقضاء”.