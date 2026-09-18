قال عضو المكتب السياسي في حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، الإمام عبداوه، إن المكتب السياسي للحزب “سيوافق على مطلب جماهيره المتعلق بالسماح للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمأمورية ثالثة”.

وأضاف ولد عبداوه خلال لقاء مع برنامج حوار صحراء 24، أنه “متمسك بالمطلب المتعلق بالتمسك بالرئيس، بوصفه عضواً في جماهير الحزب”.

وأكد أن المكتب السياسي للحزب وضع في عين الاعتبار رسالة جماهيره المطالبة بالتمسك بالرئيس، وقد درس الرسالة ضمن جملة من المطالب، مشيراً إلى أن المكتب مقبل على حوار، ولا بد “من معرفة مطلب جماهيره”.

يأتي هذا في وقت كان المكتب السياسي للحزب قد كلّف اللجنة الدائمة للحزب بدراسة السبل الكفيلة بالاستماع إلى قواعده والتعامل مع مطلب تمسكها بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في وقت تتصاعد فيه دعوات داخل الموالاة إلى مراجعة الدستور بما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وكانت المعارضة قد نددت في أكثر من بيان، بأن الدعوات إلى مأمورية ثالثة والتضييق على الحريات قد يهددان الحوار الوطني المرتقب، مطالبة باحترام الدستور ووقف ما تصفه باستهداف قيادات ومناضلي المعارضة.