أدانت موريتانيا الاعتداء الذي استهدف محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان صادر الخميس، إن الاعتداء أسفر عن مقتل أحد المقيمين وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار مادية طالت عددا من المباني والمركبات.

وأضافت الوزارة أن موريتانيا تدين استهداف المدنيين والأعيان المدنية وكل ما من شأنه تهديد أمن المملكة واستقرارها.

وأكد البيان دعم موريتانيا لما تتخذه السعودية من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.