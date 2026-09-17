تعهد الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، الخميس، بالحفاظ على استقرار أسعار المحروقات ومنع أي زيادة جديدة، في وقت تبحث فيه الحكومة تأمين تموين السوق والاستعداد لإطلاق مناقصة دولية لتزويده بالمنتجات البترولية.

وجاء التعهد خلال اجتماع ترأسه ولد اجاي بحضور رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل وممثلي شركات توزيع المحروقات، خُصص لمتابعة تموين السوق بالمنتجات البترولية.

وبحث الاجتماع التحضير لإطلاق مناقصة دولية لتزويد السوق بالمحروقات، وسبل ضمان استمرارية الإمدادات وتحسين خدمة التوزيع، في ظل تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار المحروقات وسلاسل الإمداد.

وتأتي هذه المساعي بعد أربع زيادات في أسعار المحروقات أقرتها لجنة المحروقات خلال نحو ثلاثة أشهر. وارتفع سعر لتر الغازوال في نواكشوط من 487.9 أوقية قديمة في مارس إلى 621.3 أوقية في الزيادة الرابعة، بينما ارتفع سعر البنزين من 511.2 إلى 650.2 أوقية قديمة.

ورافقت فترات نقص التزويد طوابير أمام عدد من محطات الوقود في نواكشوط، فيما قالت وزارة الطاقة والنفط في يوليو إن المخزون متوفر، وعزت نقص البنزين آنذاك إلى تأخر شحنة بعد رفض شحنة أولى لعدم مطابقتها للمواصفات.

وكانت اللجنة الوطنية للمحروقات قد أعلنت في سبتمبر طرح مناقصة دولية لتأمين احتياجات السوق من البنزين والكيروسين والغازوال والفيول لمدة ستة أشهر تبدأ في ديسمبر.