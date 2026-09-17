بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس بأبوظبي، مع رئيس جمهورية السنغال، باسيرو دوماي فاي، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات تناول الجانبان مختلف جوانب العلاقات الإماراتية ـ السنغالية، وفرص تطويرها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية، بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

كما تطرق اللقاء إلى استضافة دولة الإمارات “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026” بالمشاركة مع السنغال نهاية العام الجاري، مع التأكيد على الرؤية المشتركة للبلدين بشأن قضية المياه وتحدياتها، والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في البلدين والعالم.

وأضافت الوكالة أن الطرفين استعرضا، بهذه المناسبة، عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وخلال هذا اللقاء، أكد الرئيس الإماراتي اهتمام بلاده بتعزيز تعاونها في المجالات التنموية مع دول القارة الإفريقية ومنها السنغال، انطلاقا من نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية فاعلة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.