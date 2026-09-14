استدعت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية اليوم الاثنين، سفير إيران لدى نواكشوط، احتجاجا “على بعض التصرفات والتحركات التي لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، ولا مع الضوابط التي تحكم ممارسة مهام الدبلوماسيين في الدول المضيفة.”

وقالت الخارجية في بيان، إنها أكدت “للدبلوماسي الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إذ تحرص على تطوير علاقاتها الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتعزيزها، فإنها تولي في الوقت ذاته أهمية قصوى للاحترام المتبادل للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الصارم بالقواعد والأعراف الدبلوماسية.”

وأعربت “عن حرصها على أن يتم الالتزام، مستقبلاً، وبشكل صارم، بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية وبالضوابط المنظمة لمهام البعثات الدبلوماسية، بما يضمن استمرار العلاقات بين البلدين في إطارها الطبيعي القائم على الاحترام المتبادل والتعاون البناء.”

وأكدت الوزارة، حرصها “على تطوير علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويحافظ على الطابع الإيجابي للعلاقات الثنائية.”