قتل 50 عسكريا على الأقل وخمسة مقاتلين من “فليق إفريقيا” الروسي بهجوم واسع النطاق شنه مسلحون على قاعدة رئيسية للجيش في وسط مالي الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية وكالة فرانس برس الاثنين.

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة ديورا منذ الخميس.

ورجحت مصادر عد ة لوكالة فرانس برس أن تكون الحصيلة أعلى بكثير. بينما قال ضابط كان موجودا في موقع الهجوم: “الحصيلة مرتفعة. في ما عدا الجرحى، قتل خمسون عنصرا، من بينهم خمسة من عناصر فيلق إفريقيا”.

وأفاد مصدر أمني آخر بمقتل أكثر من ستين جنديا، وأسر ستين آخرين، فيما تحدث مسؤول محلي لوكالة فرانس برس عن مقتل أكثر من ثمانين.

وتعرضت قاعدة ديورا لهجمات عدة في السنوات الأخيرة شنتها جماعة نصرة الإسلام وجبهة تحرير أزواد من الانفصاليين الطوارق.

وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية حادة تغذيها أعمال العنف التي تنف ذها جماعات جهادية متحالفة مع تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب عصابات إجرامية وجماعات انفصالية مسلحة.

ومن جهة أخرى، قال الجيش في بيان الأحد حول ديورا أنه شن “عمليات جوية وبرية ضد المهاجمين”، مشيرا إلى إصابة عدد من “العناصر الإرهابية التي كانت تستقل دراجات نارية وتحاول الاختباء تحت الغطاء النباتي” في جنوب غرب المدينة.

وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه “ظل المعسكر خاليا منذ وقوع الهجوم. والسبت، عاد إليه مسلحون من دون إطلاق أي أعيرة نارية، ثم غادروه بعد ساعات قليلة”.

وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس إن مروحيات الجيش حلقت بشكل متواصل الأحد في المنطقة، ونفذت بعض الضربات في أطراف المدينة.