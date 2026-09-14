قررت الحكومة البنينية نقل بعض المدارس في شمال البلاد إلى مواقع آمنة، تفاديًا للمخاطر الأمنية المرتبطة بنشاط الجماعات المسلحة، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم 14 سبتمبر.

وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، إن الإجراء يهدف إلى حماية الأطفال وتجنب تعريض السكان، خصوصًا التلاميذ والمعلمين للخطر.

وليس هذا الإجراء جديدًا في بنين، إذ سبق للحكومة أن اتخذت إجراءات مماثلة خلال مواسم دراسية سابقة للوقاية من المخاطر المرتبطة بانعدام الأمن.

وذكر الوزير أن بعض المناطق تقع في نحو عشر بلديات حدودية مع النيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو.

ومن بين المناطق المعنية كريماما القريبة من الحدود النيجرية، وكوفونو التي شهدت مقتل 15 عسكريًا بنينيًا في 5 مارس الماضي، إضافة إلى ماتيري الخاضعة للمراقبة، وداساري التي تعرضت لهجمات عام 2022.