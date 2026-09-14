دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى حسن تسيير وتدبير التنوع والاختلاف، وتحويلهما إلى مصدر إثراء وتكامل وقوة، محذرًا من أن سوء تدبيرهما قد يؤدي إلى ضعف اللحمة الاجتماعية والفرقة والعنف والتطرف.

وجاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم الاثنين، خلال افتتاح المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للسيرة النبوية في نواكشوط.

وشدد ولد الشيخ الغزواني على أهمية ترسيخ قيم المساواة في الكرامة، والتآخي والتكافل، وقبول الآخر، والعدل والإنصاف، وتحويلها إلى ممارسات حاضرة في العلاقات والمؤسسات ومختلف أنماط تدبير الشأن العام.

وقال إن السلطات تعمل على تعزيز الحوار والتشاور واحترام المخالف، والتمسك بالمشتركات الجامعة، وتقوية المؤسسات ودولة القانون، وترسيخ العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر والإقصاء، بما يعزز اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية.

وأكد ولد الشيخ الغزواني تصميمه على بناء مجتمع متصالح مع نفسه، تتقدم فيه المواطنة واعتبار المشتركات الجامعة على كل ما سواهما، ويستمد من تنوعه القوة لتحقيق طموحاته.