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Mauritel
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Mauritel

موريتانيا.. أمطار متفاوتة على ثلاث ولايات

محمد يوسف

عرفت مناطق من ولايات كوركول، ولبراكنة وآدرار، تساقطات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وجاء ذلك وفقا لمصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية،  على النحو التالي:

* كوركول :

* مقاطعة أمبود :

أحسي احمد طالب 20 مم

سليوه 1 09 مم

* مقاطعة كيهيدي :

وورو بوكر 10 مم

تكومادي 09 مم

كيهيدي 04 مم

*لبراكنه :

* مقاطعة بوكي :

لعليب دخلاني 12 مم

لبودو 08 مم

دار البركة 08 مم

بوكي 07 مم

الشام 02 مم

* مقاطعة ألاك :

لمدن 07 مم

بوغبره 07 مم

* مقاطعة مكطع لحجار :

الجزيره 12 مم

* آدرار :

* أطار :

عين اهل الطايع 26 مم

المعذر 20 مم

توزكت 12 مم

راس الطرف 08 مم

أطار 08 مم

أكصير الطرشان 07 مم

الطواز 04 مم

* مقاطعة أوجفت :

تيرجيت 15 مم

امحيرث 10 مم

المعدن 07 مم

Mauritel

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