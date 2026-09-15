عرفت مناطق من ولايات كوركول، ولبراكنة وآدرار، تساقطات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وجاء ذلك وفقا لمصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، على النحو التالي:

* كوركول :

* مقاطعة أمبود :

أحسي احمد طالب 20 مم

سليوه 1 09 مم

* مقاطعة كيهيدي :

وورو بوكر 10 مم

تكومادي 09 مم

كيهيدي 04 مم

*لبراكنه :

* مقاطعة بوكي :

لعليب دخلاني 12 مم

لبودو 08 مم

دار البركة 08 مم

بوكي 07 مم

الشام 02 مم

* مقاطعة ألاك :

لمدن 07 مم

بوغبره 07 مم

* مقاطعة مكطع لحجار :

الجزيره 12 مم

* آدرار :

* أطار :

عين اهل الطايع 26 مم

المعذر 20 مم

توزكت 12 مم

راس الطرف 08 مم

أطار 08 مم

أكصير الطرشان 07 مم

الطواز 04 مم

* مقاطعة أوجفت :

تيرجيت 15 مم

امحيرث 10 مم

المعدن 07 مم