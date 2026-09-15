عرفت مناطق من ولايات كوركول، ولبراكنة وآدرار، تساقطات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
وجاء ذلك وفقا لمصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، على النحو التالي:
* كوركول :
* مقاطعة أمبود :
أحسي احمد طالب 20 مم
سليوه 1 09 مم
* مقاطعة كيهيدي :
وورو بوكر 10 مم
تكومادي 09 مم
كيهيدي 04 مم
*لبراكنه :
* مقاطعة بوكي :
لعليب دخلاني 12 مم
لبودو 08 مم
دار البركة 08 مم
بوكي 07 مم
الشام 02 مم
* مقاطعة ألاك :
لمدن 07 مم
بوغبره 07 مم
* مقاطعة مكطع لحجار :
الجزيره 12 مم
* آدرار :
* أطار :
عين اهل الطايع 26 مم
المعذر 20 مم
توزكت 12 مم
راس الطرف 08 مم
أطار 08 مم
أكصير الطرشان 07 مم
الطواز 04 مم
* مقاطعة أوجفت :
تيرجيت 15 مم
امحيرث 10 مم
المعدن 07 مم