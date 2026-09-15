قال سفير الصومال المعتمد لدى نواكشوط، يوسف أحمد حسان، إن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري مع موريتانيا.

جاء ذلك في تصريح عقب استقباله من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رفقة ختار روبو علي، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في جمهورية الصومال الفيدرالية، والمبعوث الخاص للرئيس الصومالي.

وسلّم الوزير الصومالي، رسالة خطية للغزواني من نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود.

في غضون ذلك، أشار الدبلوماسي الصومالي، إلى “تشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب توسيع آفاق التعاون والتبادل في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية والاجتماعية.”

وأكد أن “العلاقات الموريتانية الصومالية تشهد مرحلة متقدمة من التعاون والتقارب.” وأعرب “عن ارتياحه لما تحقق من نتائج إيجابية في تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في عدد من المجالات، بما يجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية وتعزيزها، خدمة لمصالح الشعبين.”