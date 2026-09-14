أعلن الجيش المالي، وصول “قافلة استثنائية تضم أكثر من 900 شاحنة صهريج” إلى العاصمة باماكو اليوم الاثنين ” تحت حراسة مشددة من القوات المسلحة المالية (FAMa).”

وأضاف في بيان، أنه على غرار العديد من العمليات المشابهة التي نُفذت مؤخراً، يساهم هذا الوصول الكثيف في ترسيخ توفر الوقود في محطات الخدمة في باماكو وداخل البلاد، مع تعزيز توزيع أكثر سلاسة وانتظاماً عبر كامل السوق الوطنية.

وأكد أن العملية تجسّد التزام القوات المسلحة المالية بتأمين خطوط الإمداد والممرات الاقتصادية الاستراتيجية.

كما تتيح حماية هذه الطرق حسب البيان، تسهيل نقل الموارد الأساسية والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية.