عرفت خمس ولايات موريتانية، هطول أمطار متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وفقا لما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية اليوم الاثنين، جاءت المقاييس على النحو التالي:

* الحوض الشرقي :

* عدل بكرو :

أقليك اهل أحمد 60 ملم

عدل بكرو 45 ملم

آسكره 45 ملم

أعوج جمبو 45 ملم

الرباط 40 ملم

اميلح الشرفه 40 ملم

بري دلاح 25

تيشيلاتن البيظ 25 ملم

امبارات ارمه 24 ملم

لكعيده 20 ملم

بقله 20 ملم

جبل 20 ملم

الجلاك 20 ملم

السيفان 20 ملم

ازريفه 20 ملم

ام الصفيه 15 ملم

المصكول لخظر 15 ملم

الديكات 07 ملم

راس الفيل 05 ملم

* تمبدغه :

ديده قلي 61 ملم

اداره 45 ملم

شرم الشيخ 40 ملم

ابريدلي 35 ملم

تمبدغه 33 ملم

المالح 32 ملم

كراد 30 ملم

بوسظه 25 ملم

بوسطيله 20 ملم

أطويل اهل موسى 20 ملم

طير طوبه 15 ملم

حاسي بابه 10 ملم

* باسكنو :

سره دوبه 10 ملم

فصاله 05 ملم

تنعيم 40 ملم

السليمانية 15 ملم

ويزن 10 ملم

اشميم 07 ملم

اجريف 05 ملم

آكوينيت 05 ملم

* الحوض الغربي :

* كوبني :

العلا لغليك 60 ملم

لقليك 55ملم

عرفات 47 ملم

مدبوكو 40 ملم

اكراديد 35 ملم

الفلانيه 32 ملم

نعمة الله 2 30 ملم

كوكي 22 ملم

كوبني 12 ملم

تجاله الحجره 06 ملم

* أطويل :

السط 70 ملم

أطويل 60 ملم

النايليات 45 ملم

بغداد 40 ملم

كتول 38 ملم

لحريجات 15 ملم

البيظ 10 ملم

لمبيديع 02 ملم

* لعيون :

انصفني العركوب 30 ملم

أم القرى انصفني 30 ملم

دار السلام 25 ملم

دمشق 25 ملم

حاسي سيد مني 21 ملم

اقليك ادوعلي 21 ملم

بيظت الماء 20 ملم

سيف ازاز 17 ملم

لعيون 16 ملم

كونكل 09 ملم

* الطينطان :

المهروده 40 ملم

عين فربه 38 ملم

آمريشه 30 ملم

باكوينيت 19 ملم

ليبه 15 ملم

اقرقار 13 ملم

الطينطان 13 ملم

* لعصابه :

* كنكوصه :

ادفيعة اهل سيدي 31 ملم

لبحير اهل منصور 40 ملم

ادفيعه اهل العيل 35 ملم

ادفيعه عين السلامه 2 35 ملم

ابلاجميل 35 ملم

ساني 35 ملم

باميره 35 ملم

اولاد الامين 34 مملم

اهل سيد احمد 31 ملم

كنكوصه 30 ملم

* باركيول :

فرع للينه 1 30 ملم

حاسي اياره 26 ملم

ازليليك 23 ملم

لعويسي 20 ملم

السنهوري 19 ملم

باركيول لخظر 16 ملم

دقفك 15 ملم

باركيول 61 ملم

* كيفه :

لكران 61 ملم

كيفه 23 ملم

بدر 20 ملم

ميساح 20 ملم

دار النجات 12 ملم

الحرمين 09 ملم

دار العافيه 07 ملم

* كرو :

ادي اجريد 30 ملم

كرو 12 ملم

كامور 04 ملم

* كوركول :

* مونكل :

أزكيلم 80 ملم

سوداره 60 ملم

انملي 45 ملم

لحنيكات 40 ملم

لكيره 35 ملم

بوكدره 35 ملم

لبير 28 ملم

اتويجيله 25 ملم

اتويميرت 20 ملم

مونكل 17 ملم

لكصيبه :

مفتاح الخير 70 ملم

لكصيبه 50 ملم

وجه 50 ملم

اجريكايه 35 ملم

ول الرامي 30 ملم

ارويبينه 2 30 ملم

سيالسيال وورو مول 29 ملم

* أمبود :

اتكيلت احديدلي 50 ملم

كوب اهل اليماني 45 ملم

بطحت اهل سيدي 45 ملم

ادواش 42 ملم

نوالت بوكادوم 40 ملم

بعسله 38 ملم

المطاوله 32 ملم

جيبابه 31 ملم

الناموسى 30 ملم

اودي لمكيل 30 ملم

أمبود 03 ملم

* كيهيدي :

نيرى والو 35 ملم

دندي 35 ملم

كيهيدي 32 ملم

جول 30 ملم

التيتان 28 ملم

امبول 16 ملم

اهل النانه 15 ملم

تكوماجي 13 ملم

تفندى سيفى 10 ملم

* مقامه :

كمبو 45 ملم

تولل 39 ملم

مقامه 25 ملم

جنكيري 25 ملم

والي 20 ملم

صنيى 16 ملم

* لبراكنة :

* أمبان :

امبان 48 ملم

داولل 45 ملم

فوندو 34 ملم

امبيديعه 30 ملم

باكودين 30 ملم

سوريمالي 22 ملم

لبير اولاد ياره 12 ملم

مفتاح الخير 12 ملم

لمبغدد 12 ملم

* بابابي :

صبولا 62 ملم

بابابي 25 ملم

الفرع 15 ملم

* مال :

الواسطه 20 ملم

القوني 11 ملم

سابوره

* غابو :

تزكره 40 ملم

اهل عيسى بابه 40 ملم

المسلم 35 ملم

الحره 32 ملم

الكتان 30 ملم

الإسلام 26 ملم

اشليخه 25ملم

كنكو 25 ملم

غابو 22ملم

كليله 20 ملم

مدن لغلال 20 ملم

ازنيكي العربي 17 ملم

بغداد اهل اعليات 17 ملم

كوري 15 ملم

* ومبو :

اكوينيت 50 ملم

صانيى جيري 45 ملم

جكي اعمر نوح 45 ملم

ويندسيونو 4 ملم

اجار سونيكى 36 ملم

اجار افلان 35 ملم

ومبو 25 ملم

اهل عالي الجديده 15 ملم

* سيلبابي :

كنيكمو 45 ملم

واعرت اهل لكحل 43 ملم

انيليبا سونيكى 40 ملم

حاسي شكار 10 ملم

سيلبابي 06 ملم

ولد أمبني سونوكي 05 ملم .