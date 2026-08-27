رحّبت الشبكة الدولية للصحافيين العرب والأفارقة بانتخاب الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً جديداً لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأعربت الشبكة في بيان نشرته، عن خالص تهنئتها لولد الشيخ أحمد، متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

وأكدت أن مسيرة الدبلوماسي السياسية وخبرته المهنية المتميزة – التي امتدت لعقود – سواء في بلاده أو على مستوى منظمة الأمم المتحدة، تؤهله لتحقيق نقلة نوعية في أداء المنظمة وتمكينها من التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجه العمل الإسلامي المشترك.

ونوهت الشبكة بقرار الحكومة الموريتانية ترشيح ولد الشيخ أحمد رسمياً لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، معتبرة أن ذلك يعزز الحضور الدبلوماسي للكفاءات الموريتانية، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على إدارة المنظمات الإقليمية والدولية.

وأشارت الشبكة إلى أن موريتانيا قدمت، عبر تاريخها الدبلوماسي المعاصر، عدداً من الشخصيات الكفؤة التي تقلدت مناصب دولية وإقليمية رفيعة في منظمات الأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمات دولية أخرى.