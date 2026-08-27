أعلن خفر السواحل الموريتانية إنقاذ 161 شخصا كانوا على متن زورق للهجرة غير النظامية، قبالة منطقة امحيجرات بولاية إينشيري، بعد رصده في المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية.

وقالت خفر السواحل، في منشور لها، إن الزورق أبحر من العاصمة الغامبية بانجول، وظل في عرض البحر لنحو ثمانية أيام، قبل أن تتدخل وحداتها وتتمكن من إنقاذ جميع من كانوا على متنه.

وبحسب المعطيات المعلنة، يحمل أغلب الأشخاص الذين تم إنقاذهم الجنسية السنغالية، وعددهم 99 شخصا، بينهم 91 رجلا و6 نساء وطفلان، فيما بلغ عدد الغينيين 56 شخصا، بينهم 3 رجال و38 امرأة و15 طفلا، إضافة إلى 6 غامبيين، بينهم رجلان و4 نساء.