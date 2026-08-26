قال حزب موريتانيا إلى الأمام اليوم الأربعاء إن مفوضية الجرائم السيبرانية استدعت عضو مكتبه التنفيذي، اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، وطلبت منه المثول أمام وكيل الجمهورية، على خلفية مشاركته في بث إعلامي.

ووصف الحزب، في بيان، الإجراء بأنه «تصعيد خطير» واستهداف لحرية التعبير والعمل السياسي، محمّلاً السلطات المسؤولية عن سلامة ولد المعيوف وعن أي تبعات تترتب على استدعائه.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري عنه ووقف ما وصفه بالتضييق على قياداته وأعضائه، داعياً إلى احترام الدستور والقوانين والحقوق والحريات العامة.

كما دعا القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى رفض ما وصفها بهذه الممارسات، والوقوف إلى جانب حرية التعبير وسيادة القانون.