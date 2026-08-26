قال المكتب الوطني للصرف الصحي إن فرقه الميدانية تواصل تدخلاتها في أكثر من 60 موقعا بمختلف ولايات العاصمة نواكشوط، لتصريف مياه الأمطار وفتح المحاور المتضررة.

وأضاف المكتب، في بيان، أن الفرق باشرت تدخلاتها منذ توقف الأمطار، وتعمل خصوصا في النقاط الحيوية والمناطق غير المغطاة بشبكة تصريف مياه الأمطار، وفق الأولويات الميدانية.

وأوضح أن الفرق تستخدم مختلف المعدات والوسائل المتاحة لتسريع تصريف المياه، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، والحد من آثار الأمطار.

وقال المكتب إن مديره العام، محمد بيلي سيدي أحمد دي، عاين سير عمليات التدخل في عدد من المواقع، واطلع على جهود الفرق العاملة ميدانيا، مؤكدا مواصلة العمل وفق الأولويات المحددة.

وهطلت أمطار غزيرة على نواكشوط، ما أدى إلى تجمع المياه في عدد من الشوارع والطرق وإعاقة حركة المرور، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة سيارات تتحرك وسط المياه في بعض المحاور.

وتتكرر مشكلة تجمع مياه الأمطار في العاصمة خلال موسم الأمطار، في ظل محدودية شبكة تصريف المياه، ما يؤدي إلى إغلاق طرق ومحاصرة أحياء وأسواق وتعطيل الحركة اليومية للسكان.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن تنفيذ خطة للصرف الصحي في نواكشوط يتطلب تعبئة نحو 450 مليون دولار، في إطار مساعيها لمعالجة مشكلة تصريف مياه الأمطار في العاصمة.