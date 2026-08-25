أعلن الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أمر بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة الوزير السابق كان عثمان للتحقيق في حريقي محطتي تحويل الكهرباء الشرقية والشمالية في نواكشوط، اللذين وقعا يومي الجمعة والسبت.

وقال ولد أجاي إن اللجنة ستضم المستشار المكلف بالطاقة في رئاسة الجمهورية، والمفتش العام للدولة، ورئيس لجنة مراقبة الصفقات العمومية، ومدير الطاقة في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، إلى جانب خبراء من مكتب سويسري وخبراء من المكتب الألماني «إنتيك».

وستتولى اللجنة، بحسب الوزير الأول، تحديد ما حدث وكيف وقع الحريقان، وأسبابهما المباشرة وغير المباشرة، والمسؤولين عنهما، إضافة إلى تقييم عمليات إخماد الحريق وإعادة الخدمة ومدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

كما ستبحث اللجنة، وفق ولد أجاي، مدى فعالية الخطط البديلة التي اتخذت لضمان استمرار خدمات المياه والصحة، والإجراءات المطلوبة لإعادة تأهيل المحطتين، والتوصيات التي ينبغي تنفيذها في ضوء نتائج التحقيق.

وقال الوزير الأول إن الرئيس وجه بأن تكون اللجنة «مستقلة» وقادرة على الإجابة بمصداقية واستقلالية عن جميع الأسئلة المتعلقة بالحريقين.

وبالتوازي مع التحقيق، شكلت الحكومة لجنة وزارية لمتابعة آثار الحريقين ومواكبة الإجراءات المرتبطة بهما، وقال ولد أجاي إن الحكومة تعمل على تعبئة الموارد اللازمة لاقتناء المعدات المطلوبة لإعادة تأهيل المحطتين في أقرب وقت.

وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد الملف الفني الخاص بعملية التأهيل، وأنها أوشكت على استكماله، فيما جرى توفير الموارد المالية الضرورية للعملية.

وقال ولد أجاي إن وضع الكهرباء «على وشك الاحتواء»، بعد عودة الخدمة، ولو بشكل جزئي، إلى مناطق متعددة في نواكشوط.

وكان حريقان قد أصابا محطتي تحويل للكهرباء في العاصمة خلال يومين، ما أدى إلى انقطاعات واسعة للتيار. وأعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) منذ ذلك الحين عودة الكهرباء تدريجياً إلى أحياء في تفرغ زينة والسبخة، بعد تشغيل محطة التحويل الشمالية.