أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، موعد تنظيم النسخة الأولى من منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن المنتدى سيعقذ أيام 29 و30 و31 أكتوبر 2026 في نواكشوط، تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضافت أن تحديد موعد المنتدى، يأتي تتويجا لمسار تشاوري واسع، شمل المسار لقاءات مباشرة مع الجاليات الموريتانية في 22 دولة موزعة على أربع قارات، بمشاركة ممثلين عن الجمعيات والروابط، والكفاءات العلمية والمهنية، ورجال الأعمال، والمهتمين بشؤون الموريتانيين في الخارج.

وأكدت الوزارة أن مخرجات هذا المسار نوقشت خلال يوم تفكيري نظمته في 30 يونيو الماضي، بمشاركة قطاعات حكومية وبرلمانيين وممثلين عن منظمات الجاليات، وأسفرت النقاشات عن تحديد أبرز المطالب والانشغالات التي طرحتها الجاليات وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها ومعالجتها.

ويمثل المنتدى ـ حسب الوزارة ـ فضاء وطنيا جامعا للحوار والتشاور بين السلطات العمومية والجاليات الموريتانية في مختلف دول العالم، بما يتيح مناقشة تطلعاتها والتحديات التي تواجهها، وبحث حلول وآليات عملية لتحسين أوضاعها وتعزيز صلتها بالوطن الأم.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى محاور تتعلق بتطوير السياسات والإطار المؤسسي المنظم لشؤون الجاليات، وتعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للموريتانيين في الخارج، والاستفادة من الكفاءات والخبرات الموريتانية بالخارج في نقل المعرفة ودعم التنمية.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، على ضمان مشاركة واسعة ومتوازنة تعكس التنوع الجغرافي والمهني والاجتماعي للجاليات الموريتانية في الخارج.