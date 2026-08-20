لقي ما لا يقل عن 50 شخصا، معظمهم أطفال، حتفهم يوم الخميس بعدما انقلب قارب مكتظ بالركاب في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، وفقا لشهود ومسؤولين.

ووقع الحادث قرب غوراو في منطقة الحكومة المحلية غورونيو، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ، بحسب عبد القادر يوسف، مدير المنطقة في الهيئة الوطنية للممرات المائية الداخلية.

وقال شاهد من رويترز إنه رأى 50 جثة، كثير منها ملفوف بحصر وأقمشة تقليدية، في باحة مسجد بالمنطقة استعدادا لدفنها في غوراو في وقت لاحق الخميس.

وقال أحد السكان إن القارب كان يقل ملاك مزارع وعمالا استؤجروا لحصاد الأرز، وإن أكثر من 70 شخصا كانوا على متنه عند انقلابه، بينما قال ساكن آخر إن عدد الركاب بلغ 57 شخصا.

وأضاف يوسف أن نحو 40 طفلا كانوا بين القتلى، فيما قال ناصيرو أدامو، وهو عضو في مجلس ولاية سوكوتو عن المنطقة، إن معظم الركاب تراوحت أعمارهم بين 10 و15 عاما، وإن 16 شخصا تم إنقاذهم.

وقال شاهد يدعى شربيللو كيليا إن عدد القتلى ارتفع إلى 53 شخصا بعد انتشال مزيد من الجثث، مضيفا أن 46 منهم دُفنوا بالفعل.

وقال مصطفى عمر، مدير الإغاثة وإعادة التأهيل في وكالة إدارة الطوارئ بالولاية، إن مسؤولين كانوا في طريقهم إلى موقع الحادث لتقييم الوضع وتقديم مزيد من المعلومات.

وتتكرر حوادث انقلاب القوارب المميتة في نيجيريا، حيث يسهم الاكتظاظ وسوء الصيانة وضعف تطبيق قواعد السلامة في وقوع مثل هذه الحوادث، ولا سيما خلال موسم الأمطار.

وفي يناير كانون الثاني، لقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم بعدما انقلب قارب به تسرب للمياه في ولاية يوبي بشمال شرق البلاد.