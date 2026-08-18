افتتح التجمع الثقافي الإسلامي، بالتعاون مع بلدية عرفات، الأحد الماضي؛ موسمه السنوي لسيرة ونصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وتخللت الأمسية مدائح نبوية ومحاضرات حول الشمائل المحمدية، إضافة إلى إلقاءات شعرية.

وقال القائمون على الفعالية إن الموسم سيشمل تنظيم أمسية إحياء بساحة جامع الشيخ النحوي في مقاطعة السبخة، إلى جانب تنظيم الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر الدولي للسيرة النبوية.

وقال عمدة بلدية عرفات، محمد محمود ولد أحمد جدو، إن الأمسية تأتي في إطار الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، التي تشكل مناسبة للاستلهام من سيرته وهديه العظيم، لترسيخ القيم النبيلة في القلوب وتعزيز روح المحبة والتآخي والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.

من جانبه، استعرض المتحدث باسم التجمع الثقافي الإسلامي، لمرابط الامام مالك، أهداف هذا الموسم الذي ينظمه التجمع سنويا احتفاء بالمولد النبوي الشريف.

وجرت الأمسية المديحية بحضور رئيس التجمع الثقافي الإسلامي الشيخ محمد الحافظ النحوي، وجمع غفير من العلماء والباحثين والسلطات المحلية و الأمنية في الولاية.