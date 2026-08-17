قالت الشرطة الموريتانية اليوم الاثنين إنها ضبطت 202 كيلوغرام من حشيش القنب المخدر، كانت مخبأة داخل شحنات من المواد الغذائية قادمة من إحدى دول الجوار، وأوقفت ثلاثة مشتبه بهم على صلة بعملية التهريب.

وأضافت الشرطة، في حصيلتها الأسبوعية، أن العملية نفذها المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وقالت إن المشتبه بهم الثلاثة يخضعون للمتابعة، فيما لا تزال إجراءات البحث والتحري مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية.