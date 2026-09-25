سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وفق معطيات نشرتها مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.

وجاءت كميات الأمطار المسجلة على النحو التالي:

*الحوض الشرقي:

عدل بكرو:

أمري دلاح: 12 مم

آسكره: 09 مم

عدل بكرو: 08 مم

تمبدغه:

تمبدغه: 10 مم

*لعصابه:

كنكوصه:

اقليب لحواره: 40 مم

لبنية: 20 مم

تناها: 17 مم

*كوركول:

مقامه:

الفرع: 50 مم

جنكيري: 46 مم

والي: 30 مم

صنيى: 26 مم

بيلكت اليتامه: 20 مم

تولل: 16 مم

ضــو: 08 مم

دولل: 06 مم

الدار البيظه: 05 مم

مقامه: 04 مم

*اترارزة:

روصو:

أشكاره: 30 مم

واد سليمان: 25 مم

ربينه بلعمش: 25 مم

أرقيوات: 24 مم

كلم (7): 22 مم

جيك: 20 مم

روصو: 18 مم

اركيز:

أركيز: 19 مم

المذرذرة:

الميسر لخظر: 60 مم

المبروك تيكنت: 50 مم

أحسي اعمر: 40 مم

بير الجوده: 40 مم

زمزم: 40 مم

لمريفك: 40 مم

المنار: 38 مم

أحسي ارحاحله: 37 مم

تيكنت: 36 مم

تندغيدسات: 35 مم

اشريعه: 35 مم

ابير اتورس: 26 مم

أحسي اهل بواحمد: 25 مم

التوفيق: 21 مم

الدار البيظه: 20 مم

تاكيلالت: 20 مم

المبروك: 19 مم

شكند: 15 مم

أكرا لحمر: 15 مم

بير السلامه: 15 مم

كرمسين:

بمبري: 20 مم

كرمسين: 13 مم

النتيكان:

دار الخير: 21 مم

التيكان: 14 مم

*داخلت نواذيبو:

الشامي: 08 مم

*تكانت:

المجرية:

المشرع: 25 مم

أنبيكه: 15 مم

أنتكاش: 15 مم

الميمون: 15 مم

لكليت اغيار: 15 مم

لمكيطع: 12 مم

وراب: 11 مم

أركينات: 10 مم

السياسه: 10 مم

لكريع: 06 مم

اكنيني اهل انكيكيم: 04 مم