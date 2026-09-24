قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، إن بلاده تأمل في افتتاح مناجم جديدة بولاية إنشيري قريبا، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويوسع فرص العمل والتنمية في الولاية.

وأضاف ولد الشيخ الغزواني، خلال مهرجان شعبي في مدينة أكجوجت، أن الدولة حرصت على استمرار تشغيل منجم أكجوجت للحفاظ على الوظائف ودعم تنمية المدينة والولاية، مشيرا إلى توقيع اتفاقية جديدة مع المشغل على أسس وصفها بأنها «أكثر توازنا».

وفي قطاع المياه، قال الرئيس إن الحكومة وجهت بإطلاق دراسة لتزويد أكجوجت بالمياه من بنشاب، مع الإسراع في تنفيذ المشروع «مهما تكن التكلفة».

وفي مجال الكهرباء، لفت ولد الشيخ الغزواني إلى أن الحكومة ضاعفت القدرة الإنتاجية ونوعت مصادر الطاقة وعززت شبكة نقل الكهرباء، مضيفا أن خط نقل الكهرباء عالي الجهد الرابط بين نواكشوط وأكجوجت وأطار وازويرات سيدخل الخدمة هذا الأسبوع.