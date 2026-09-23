قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الأربعاء، إن تجربة موريتانيا تؤكد أن حسن الضيافة الذي تقدمه للاجئين مهما كان سخيًا لا يمكن أن يحل محل تضامن دولي فعال.

وجاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى لإحياء الذكرى الـ75 لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، نظمت على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار ولد مرزوك إلى أن موريتانيا تعيش مسؤولية استضافة اللاجئين بصورة يومية، باعتبارها بلدًا يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء، مبرزًا أن مخيم «امبره» يجسد حجم هذا الالتزام والتضامن المتواصل تجاه السكان الذين اضطروا إلى النزوح واللجوء.

وأضاف أن القارة الإفريقية تواجه أوضاع نزوح ممتدة وضغوطًا متزايدة على المجتمعات المضيفة، إلى جانب تراجع مقلق في التمويلات الإنسانية.

وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى مقاربة تركز على تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات، ودعم قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لأوضاع النزوح واللجوء.