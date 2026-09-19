أعلن الجيش المالي اليوم السبت، تدمير مواقع وقواعد ومستودعات لوجستية في عدة مناطق من البلاد، في إطار عملية “دوغوكولوكو.”

وأوضح في بيان اليوم السبت، أن القوات المسلحة المالية، بدعم من شركائها، تمكنت يوم الخميس 17 سبتمبر من تحديد عدة نقاط تجمع لجماعات مسلحة جنوب شرقي جينيه، قبل استهدافها، حيث كانت تضم معدات حربية ولوجستية، بينها دراجات نارية.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة رصدت في اليوم التالي عدة قواعد تستخدمها جماعات مسلحة شمال غربي سيفاري، وكانت تحتوي على وسائل حربية ولوجستية، بينها دراجات نارية ومركبات. وأكد أن هذه الأهداف تعرضت للاستهداف بعد التحقق من المعلومات الاستخباراتية وتقييم الوضع الميداني.

وفي منطقة بير، أفادت هيئة الأركان بتحديد مستودعات لوجستية تستخدمها جماعات مسلحة، مشيرة إلى أن هذه المنشآت كانت تحتوي، خصوصاً، على براميل وقود، وتم استهدافها وتدميرها.