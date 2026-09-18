يبدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الأحد المقبل زيارة تستمر أسبوعًا إلى ولايتي آدرار وإنشيري، تشمل لقاءات مفتوحة مع السكان في عدد من المقاطعات، وفق برنامج الزيارة.

ويستهل ولد الشيخ الغزواني زيارته بولاية آدرار، حيث يلتقي الأحد سكان مقاطعة أطار، على أن ينتقل الاثنين إلى وادان للقاء سكان المقاطعة، ثم يزور الثلاثاء مقاطعة شنقيط، والأربعاء مقاطعة أوجفت، مع تنظيم استقبال شعبي في كل محطة.

ويختتم الرئيس زيارته لآدرار الخميس 24 سبتمبر، قبل التوجه إلى ولاية إنشيري، حيث يلتقي سكان مقاطعة أكجوجت في اليوم نفسه.

ويواصل ولد الشيخ الغزواني الجمعة 25 سبتمبر جولته في إنشيري بزيارة مقاطعة بنشاب، على أن تختتم الزيارة السبت 26 سبتمبر بالعودة إلى العاصمة نواكشوط.