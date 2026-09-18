زار الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، اليوم، معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى أبوظبي للسلم، وذلك خلال توقف فاي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في طريق عودته من أبوظبي إلى داكار.

وتبادل الرئيس السنغالي ومعالي الشيخ عبدالله بن بيه الأحاديث حول أهمية ترسيخ قيم السلم والتعايش، وتعزيز دور القيادات الدينية والفكرية في الوقاية من النزاعات ومواجهة التطرف، ودعم جهود الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.

ويحظى معالي الشيخ عبدالله بن بيه بمكانة علمية وفكرية بارزة في إفريقيا، وارتبطت جهوده خلال السنوات الماضية بتطوير مقاربات للسلام والمصالحة ومواجهة التطرف والإرهاب، تقوم على الوقاية من النزاعات، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز الحوار والتعايش.

وتحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط مقر المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، الذي يرأسه معالي الشيخ عبدالله بن بيه، ويعمل على جمع القيادات السياسية والدينية والفكرية حول مقاربات إفريقية لصناعة السلام والوقاية من النزاعات.

وسبق لمعالي الشيخ عبدالله بن بيه أن استقبل والتقى في نواكشوط عدداً من رؤساء وقادة القارة في إطار أعمال المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، من بينهم محمد بخاري، الرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الاتحادية، و محمد بازوم، الرئيس السابق لجمهورية النيجر، وفخامة آداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا.

وكان الرئيس باسيرو ديوماي فاي قد اختتم زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التقى خلالها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتنمية، إلى جانب التعاون في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال.