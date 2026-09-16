صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية ومنح اعتماد مكاتب الإشراف وأرباب الأعمال المفوضين في قطاع البناء والأشغال العمومية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن المشروع يُدخل تعديلات على المرسوم رقم 2022-172 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2022، بهدف تحسين النظام الوطني لتأهيل وتصنيف المؤسسات، وينظم اعتماد أرباب الأعمال المنتدبين العاملين في مجال البناء والأشغال العمومية.

ويلزم المشروع أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على اعتماد.

كما ينص على تغيير تشكيلة أعضاء اللجنة، ليصبح عددهم 15 عضوًا بدلًا من 22 عضوًا، وتحديد النصاب القانوني للاجتماعات بنسبة 50% + 1 بدلًا من الثلثين.

ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء لجنة فرعية فنية بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية.