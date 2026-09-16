أعلن الجيش المالي، الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية وبرية استهدفت مواقع لجماعات مسلحة في محيط ديورا وموندورو وسط البلاد، مشيراً إلى تدمير مواقع تضم أسلحة ودراجات نارية وطائرات مسيرة مفخخة.

وقال الجيش في بيان إن العمليات العسكرية حول ديورا أسفرت عن رصد عدة مواقع تستخدمها جماعات مسلحة شمال المدينة، قبل استهدافها بضربات.

وأضاف أن القوات رصدت، على بعد 35 كيلومتراً جنوب شرق موندورو، نقاط تجمع أخرى تضم مركبات ودراجات نارية ومعدات عسكرية، مشيراً إلى استهدافها بعد التحقق من المعلومات الاستخباراتية وتقييم الوضع الميداني.

ولفت الجيش إلى أن عمليات الاستطلاع والمراقبة مستمرة في المنطقتين لتقييم نتائج الضربات وإعداد حصيلة نهائية، فضلاً عن ملاحقة أي تهديدات متبقية>