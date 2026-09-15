أكد وزير الصحة الموريتاني اتيام التيجاني، “ضرورة ضمان استمرارية الخدمات، وتحسين ظروف استقبال المرضى والتكفل بهم، والتقيد بالحضور والانضباط.”

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة لمركز الاستطباب الوطني، تفقد خلالها سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، حسب وزارة الصحة.

وأكد الوزير، ضرورة “حسن استخدام التجهيزات والموارد المتاحة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية.”

وبحسب الوزارة، تأتي الزيارة، ” ضمن المتابعة الميدانية لسير المؤسسات الصحية، والوقوف المباشر على واقع الخدمات ومدى استجابتها لاحتياجات المواطنين.”