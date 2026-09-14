وجه الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، باتخاذ إجراءات لإنجاح الموسم الزراعي الجديد، تتضمن العمل بشكل سريع لحل مشكلة توفير الكهرباء والمياه وفك العزلة في مناطق الإنتاج.

جاء ذلك اليوم الاثنين بنواكشوط، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير لحملة زراعة الخضروات ، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للموسم الزراعي الجديد.

وتتضمن الإجراءات التي وجه بها الوزير الأول، ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتشجيع المنتج المحلي، والإسراع في حل مشكلة الملكية العقارية لملاك الأرض، حسب الوزارة الأولى.

وشدد الوزير الأول، ” على ضرورة مواصلة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختف الفاعلين في المجال، بما يضمن نجاح الحملة الزراعية وديمومة بل وتعزيز ما تحقق من نتائج إيجابية سبيلا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.”

وأكد أن الدولة “ماضية في سبيل النهوض بهذا القطاع، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تحقيق السيادة الغذائية المنشودة.”