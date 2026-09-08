تعرضت طفلة في السابعة من العمر للاغتصاب أثناء توجهها إلى دراسة القرآن في نواكشوط، وفق ما أفادت به أسرتها، فيما ترقد في مركز الاستطباب للأم والطفل ووضعها الصحي صعب، وأثارت القضية غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرى وفد من المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة اليوم الثلاثاء زيارة إلى الطفلة في المستشفى، للاطلاع على وضعها الصحي ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالقضية، بحسب بيان للمرصد.

والتقى الوفد الفرق الطبية والاجتماعية المكلفة بمتابعة حالة الطفلة، قبل أن يتوجه إلى المفوضية المختصة بشؤون القُصّر للاطلاع على وضع الملف والإجراءات المتخذة بشأنه، كما زار أسرتها واستمع إلى ظروفها واحتياجاتها.

وكان أحد أفراد أسرة الطفلة قد تحدث عن الواقعة، ما أثار تفاعلاً وغضباً بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المرصد إن متابعة القضية تشمل ضمان حصول الطفلة على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وحماية حقوقها خلال الإجراءات، داعياً إلى مواصلة المسار القانوني ومساءلة المسؤول عن الواقعة وفقاً للقانون.

كما دعا وسائل الإعلام والفاعلين إلى عدم نشر اسم الطفلة أو صورها أو أي معلومات يمكن أن تكشف هويتها، حفاظاً على خصوصيتها وتجنباً لتعريضها لمزيد من الأذى.

وجدد المرصد دعوته إلى سن إطار تشريعي يوفر حماية أكثر فعالية للنساء والفتيات من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.