أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية اليوم الثلاثاء، بتسجيل تساقطات مطرية على خمس ولايات موريتانية.

وجاء ذلك على النحو التالي:

* الحوض الشرقي :

* مقلطعة عدل بكرو :

دكات 43 مم

أعوج جمبو 40 مم

راس الفيل 40 مم

اقلي كاهل احمد 30 مم

الكعيده 30 مم

الرباط 25 مم

أزريفه 24 مم

المصكول لخظر 10 مم

السيفان 09 مم

عدل بكرو 05 مم

آسكره 05 مم

التيشلاتن البيظ 05 مم

* مقاطعة آمرج :

الزرك 60 مم

دارالبركه 35 مم

جكي 33 مم

بومسعود 30 مم

أم اعشيش 20 مم

فيله 15 مم

كراع البركه 15 مم

الملس 09 مم

* مقاطعة تمبدغة :

كمبي صالح 45 مم

الخير 30 مم

ينكي الزمال 25 مم

زمزم اهل عبد الله 13 مم

حاسي باب 05 مم

طير طوبه 05 مم

بوسطيله 04 مم

* مقاطعة باسكنو :

فصاله 23 مم

سره دوبه 04 مم

* مقاطعة النعمه :

عرش اهل هادي الله 22 مم

* لعصابه :

* مقاطعة كنكوصة :

تناها 45 مم

لبنيه 20 مم

التاشوط 20 مم

* كوركول :

* مقاطعة لكصيبة :

الطلحايه 48 مم

انجولدي ميكو 23 مم

الدار الخظره 07 مم

روتي 06 مم

دار النعيم 05 مم

ويبندي 04 مم

دقفك 03 مم

* مقاطعة مقامه :

انياروول 25 مم

* لبراكنه :

* مقاطعة بابابي :

عبد الله جيري 25 مم

دارتو عبدالله 20 مم

هاير مبار 20 مم

بيلامى 20 مم

النتكه 15 مم

الرجاء 15 مم

مدينة 15 مم

حي منصور 12 مم

بلاوه 10 مم

لمريكعه 08 مم

وتــي 06 مم

* مقاطعة أمبان :

بوشامه 29 مم

أنيلبينا 25 مم

امبتو 25مم

انجولدي 23 مم

أدباي الحجاج 15 مم

* آدرار :

* مقاطعة أطار :

شوم 12 مم.