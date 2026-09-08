أعلن الجيش المالي اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعات المسلحة في غابة كيكورو وميناكا، وكيدال.

وأوضح في بيان رسمي، أن معلومات استخباراتية مكنت أمس الاثنين، من تحديد قاعدة لجماعات مسلحة “مهمة في غابة كيكورو (Kékoro)، شمال شرقي بوغوني (Bougouni).” جنوب غربي البلاد.

وكانت القاعدة حسب البيان، تؤوي العديد من الجماعات الملسحة ” المنتشرة في عدة نقاط، إضافة إلى معدات عسكرية، من بينها مركبات ودراجات نارية. وبعد تأكيد المعلومات وتقييم الوضع، تم استهداف المواقع المحددة ومعالجتها بنجاح.”

وأضاف أنه رصد في ذات اليوم قرب قرية أبيبارا (Abeibara) في منطقة كيدال شمال شرق البلاد، عدة نقاط لتجمع جماعات مسلحة، كانت تضم كذلك معدات عسكرية، “وتمت مهاجمتها بدقة.”

و، في شمال شرق ميناكا شمال شرق مالي، أعلن الجيش استهداف أربع مواقع “بنجاح” كانت تحتلها عناصر جماعة الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (EIGS).