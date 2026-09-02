تولى جون تيرنوس منصب الرئيس التنفيذي لشركة آبل يوم الثلاثاء خلفا لتيم كوك، منهيا 15 عاما من قيادة كوك للشركة، في وقت تواجه فيه آبل ضغوطا متزايدة للحاق بمنافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسلم كوك، الذي قاد آبل منذ عام 2011، شركة تبلغ قيمتها نحو 4.6 تريليون دولار، بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية من أقل من 350 مليار دولار خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي، ليصبح أحد أبرز الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا.

ويأتي انتقال القيادة بينما يشهد قطاع التكنولوجيا تحولا كبيرا بفعل الذكاء الاصطناعي، في وقت واجهت فيه آبل انتقادات بسبب بطء طرح بعض مزايا الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها قبل نحو عامين.

وكشفت الشركة في وقت سابق من العام عن تحديثات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها تحسينات لمساعدها الصوتي “سيري”، مع تركيزها على الخصوصية والاستخدامات اليومية، في مسعى لتعويض تأخرها عن منافسين استثمروا بقوة في هذه التقنية.

ويواجه تيرنوس، الذي أمضى معظم مسيرته داخل آبل في هندسة الأجهزة، تحديات تتجاوز مجال تخصصه، إذ سيتعين عليه الحفاظ على قدرة الشركة على المنافسة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعامل مع سلاسل التوريد والعلاقات التجارية والسياسية التي أصبحت جزءا مهما من إدارة الشركة.

وسيواصل كوك العمل في آبل رئيسا تنفيذيا لمجلس الإدارة، وهو موقع يتوقع أن يتيح له مواصلة لعب دور في علاقات الشركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشاد بكوك علنا يوم الثلاثاء.

وبنى كوك خلال رئاسته علاقات مع ترامب، خصوصا خلال النزاعات التجارية والرسوم الجمركية التي أثرت على الشركات الأمريكية التي تعتمد على سلاسل توريد واسعة في آسيا، ومنها آبل.

وكان تيرنوس من أبرز المسؤولين عن تطوير عدد من منتجات آبل خلال عهد كوك، بينها ساعة “آبل ووتش” وسماعات “إيربودز” ونظارة “آبل فيجن برو”.

ومن المقرر أن يظهر تيرنوس في الواجهة الأسبوع المقبل خلال فعالية آبل السنوية لإطلاق أحدث طرازات هاتف “آيفون”، في مقر الشركة بمدينة كوبرتينو في كاليفورنيا.